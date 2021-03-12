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США в ОБСЄ: РФ поширює фейки стосовно неросійських COVID-вакцин

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США в ОБСЄ: РФ поширює фейки стосовно неросійських COVID-вакцин
Щонайменше чотири російські онлайн-платформи, пов'язані зі спецслужбами РФ, були помічені в поширенні дезінформації стосовно вакцин проти коронавірусу від виробників не з Росії.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 11 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прикро, що чотири російські онлайн-платформи, які пов’язані з російськими спецслужбами, були помічені у розповсюдженні дезінформації щодо неросійських вакцин (включно з вакцинами, виробленими Pfizer та Moderna). Вдаючись до таких дій, Росія безвідповідально підриває глобальну довіру до вакцини та здоров'я людей у всьому світі, поширюючи дезінформацію щодо вакцин, чия безпечність та ефективність була науково підтверджена", - заявила вона.

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Острієн зазначила, що Сполучені Штати поділяють мету якомога ширшого розповсюдження безпечних та ефективних вакцин на території регіону ОБСЄ та у всьому світі.

Дипломатка зазначила, що саме з цієї причини США виділили 2 млрд доларів на потреби Глобальної ініціативи Gavi COVAX і планують виділити Gavi до 2022 року ще приблизно 2 млрд для вакцинації людей в усьому світі проти коронавірусу.

Топ коментарі

  • stanis nasvaiko
    Все вакцинированные Sputnik V получат бесплатный билет на концерт Кобзона и ансамбля им. Александрова.США в ОБСЄ: РФ поширює фейки стосовно неросійських COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 8104
  • Vitaliy Mauler
    Я уверен что РФ распространяет фейки даже про свою вакцину, какая она замечательная...
  • Senator S 01a656ec
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