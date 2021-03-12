Порушено кримінальне провадження за фактом пожежі в будинку для літніх людей у Києві, - Нацполіція (оновлено)

Правоохоронці встановлюють обставини загоряння на даху пансіонату в Подільському районі столиці. За даними ДСНС, пансіонат "Срібний вік" функціонує як будинок для людей похилого віку.

На місці працюють поліцейські, рятувальники і лікарі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

"До чергової частини столичного главку поліції надійшло повідомлення про загорання даху пансіонату на вулиці Лісозахисній. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції, співробітники ДСНС і лікарі. З приміщення було евакуйовано співробітників та людей, які проживають там. Займання ліквідовано", - підкреслюється в повідомленні правоохоронців.

Зазначається також, що Подільське райуправління поліції зареєструвало цю подію.

"Після проведення відповідних експертиз буде встановлено причину загоряння приміщення", - додали в Нацполіції.

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Пізніше в Нацполіції уточнили, що за даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України".

Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю рятувальники ліквідували пожежу на даху будинку для літніх людей у Подільському районі Києва, евакуйовано 80 осіб - 65 літніх людей та 15 осіб персоналу. Постраждалих немає.