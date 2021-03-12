Для вакцинації позачергово спочатку залучають осіб з груп ризику, а якщо це зробити неможливо, то відомих людей, - Ляшко

Наказом Міністра охорони здоров'я на початку березня внесені зміни в Дорожню карту вакцинації. Це дозволило популяризувати щеплення проти коронавірусу шляхом вакцинації публічних і відомих людей залишковими дозами наявних препаратів, які утворюються під час виїзних мобільних сесій.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він пояснив, що вакцина CoviShield поставляється в Україну в 10-дозних флаконах. Після відкриття вони повинні бути використані протягом 6 годин. Повторне охолодження або перевезення таких доз заборонені. Якщо вакцину не використовують в цей термін, вона підлягає утилізації.

"Тому щоб цього не сталося - ми в першу чергу залучаємо осіб з груп ризику з наступних етапів. А якщо це зробити неможливо, то можна залучити відомих людей, для демонстрації на конкретних прикладах, що вакцинація від COVID-19 - безпечна і доцільна", - зазначив Ляшко.

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Згідно з внесеними змінами до публічних і громадських діячів віднесені:

учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях;

народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я державних адміністрацій, головні державні санітарні лікарі (областей, міста Києва, на водному, повітряному, залізничному транспорті), лідери та представники релігійних організацій;

видатні письменники, журналісти, спортсмени, музиканти, актори, співаки, інші діячі сфери культури, старше 60 років.

Регіональні Департаменти охорони здоров'я спільно з прес-службами ОДА формують список громадських діячів області, які можуть бути вакциновані в разі виявлення залишків доз в конкретний день.

Коли стає зрозуміло, що в день проведення вакцинації є залишки доз, відповідальний за списки громадських діячів уточнює, хто з них зможе вакцинуватися.

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Громадські діячі повинні бути готові приїхати на місце проведення вакцинації протягом години до моменту обов'язкової утилізації залишків від оголошення наявності таких доз.

Окремо варто відзначити, що всі, хто був вакцинований позачергово, обов'язково отримають другу дозу тієї ж вакцини в термін, зазначений в офіційній інструкції до вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.