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Законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січ" буде представлено в Раді через 2-3 тижні, - "слуга народу" Корнієнко

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Законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січ" буде представлено в Раді через 2-3 тижні, - "слуга народу" Корнієнко
Законопроєкт про націоналізацію підприємства "Мотор Січ" можуть презентувати через дві-три тижні.

Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це питання двох-трьох тижнів, але це не голосування, а подання законопроєкту", - сказав Корнієнко під час брифінгу в п'ятницю.

Водночас він уточнив, що станом на сьогодні відповідний законопроєкт розробляється.

"Арахамія говорив, що є такий напрям роботи. Законопроєкт потрібно написати. Законопроєкт про націоналізацію будь-якого підприємства - це не так просто юридично ... Будь-який процес щодо "Мотор Січі" має бути юридично бездоганним, тому що це арбітражі міжнародні, це питання довіри до процесу загалом", - додав Корнієнко.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Китаю это не понравиться)))
  • 5 копійок
    Может и не понравитЬся, а может и понравится.
  • Sophia-Maria Duglass
    ЗАЕХАЛА В ИНСТИТУТ СВАРКИ им Патона
    ЖАХ. До чего академик ( покойный) довёл свой институт - все в аренде , коридоры и холл обшарпаны, Директора зарабатывают
    Находится в центре Киева вместе с производственной базой( почти с Великой Василькивской) . Не сомневаюсь , что уже ведутся переговоры о продаже комплекса застройщикам для жилья
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