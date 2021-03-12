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Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко

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Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцини проти коронавірусу не існує.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Коли ми говоримо про уповноваженого з фармаконагляду, тобто за всім збором та оцінкою несприятливих подій після імунізації, - за договорами уповноваженим є ДП "Укрмедпостач", який отримав вакцину відповідно до договору. Це також вимога в контракті. Ніяких контрактів з державною інституцією або за державні кошти з цією фірмою не підписано, ніяка це не фірма-прокладка", - заявив він.

Ляшко підкреслив, що держава платить виробнику вакцини.

"Crown Agency (міжнародна організація із закупівель. - Ред.) оплатило безпосередньо виробнику - Serum Institute. І це політика уряду - оплачувати безпосередньо виробнику. Serum Institute має право уповноважити будь-яку юридичну особу в Україні для подачі документів в Державний експертний центр, іншої юридичної можливості занести ці документи в країні не існує", - сказав він.

Також читайте: COVID-19 продовжує набирати агресивність і бореться з усіма заходами, які проти нього застосовують, - Ляшко

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Навіщо ж тоді засекречувати інформацію про закупівлю вакцини?!

    Формула Степанова: Україна вдвоє переплачує за COVID-вакцину.



    Міністерство охорони здоров'я закуповує вакцини Covishield проти коронавірусної хвороби COVID-19 за завищеними цінами і вочевидь саме тому видало незаконний наказ про заборону інформувати суспільство щодо виробників вакцин і цін на них.
    Як підрахували журналісти, наразі одна доза вакцини Covishield закупляється МОЗ за 29 доларів.

    Така ціна це більш ніж вдвічі більша за оголошену ціну виробника. На початку січня, коли першу партію вакцини відвантажували із заводу, голова індійського "Інституту сироватки крові" Адар Пунавала дав спонтанне інтерв'ю індійським журналістам і заявив, що на приватних ринках вакцина продаватиметься по одній тисячі рупій за дозу.
    Одна тисяча рупій - це приблизно триста вісімдесят гривень, тобто 13 доларів, плюс-мінус. А купуємо ми цю саму вакцину по 29 доларів, виходить. Це близько 800 гривень. Переплата - понад 50%. В юридичному розумінні - це особливо великі розміри.

    https://prm.ua/formula-stepanova-ukraina-vdvichi-************-za-covid-vaktsynu/
  • игорь полковник
    Зедебилы вы там договоритесь .Степашка говорит есть ,называется легхим и Китайцы с его слов доверяют больше этой прокладке ,чем государству Украина. теперь оказывается нет,так где тогда два миллиарда перечисленные этой прокладкой китаю?
  • Ksenia VB
    Тоді пошліться на офіційні джерела. Що по чому і за скільки.
    Але не маєте доступу - і чому цікаво... Фирмы-прокладки при закупке вакцин от COVID-19 нет, платим напрямую производителю, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9077
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