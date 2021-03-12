Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко

Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцини проти коронавірусу не існує.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Коли ми говоримо про уповноваженого з фармаконагляду, тобто за всім збором та оцінкою несприятливих подій після імунізації, - за договорами уповноваженим є ДП "Укрмедпостач", який отримав вакцину відповідно до договору. Це також вимога в контракті. Ніяких контрактів з державною інституцією або за державні кошти з цією фірмою не підписано, ніяка це не фірма-прокладка", - заявив він.

Ляшко підкреслив, що держава платить виробнику вакцини.

"Crown Agency (міжнародна організація із закупівель. - Ред.) оплатило безпосередньо виробнику - Serum Institute. І це політика уряду - оплачувати безпосередньо виробнику. Serum Institute має право уповноважити будь-яку юридичну особу в Україні для подачі документів в Державний експертний центр, іншої юридичної можливості занести ці документи в країні не існує", - сказав він.

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