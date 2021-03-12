Україна поки не вводитиме свідоцтва про вакцинацію, - Ляшко

Головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що Україна поки не розглядає питання введення міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Ці питання врегульовані міжнародними договорами. Є міжнародні медико-санітарні правила, там є додаток №6 і чітко прописано — "міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації". Воно має право видаватися лікарем, який провів щеплення, і в разі, якщо щеплення проведено вакциною, визнаною Всесвітньою організацією охорони здоров'я. На сьогодні у світі визнано 4 препарати, це Pfizer, Moderna, дві вакцини AstraZeneca, вироблені на майданчиках в Індії та Кореї. AstraZeneca, вироблена на європейських майданчиках, поки що не прекваліфікована ВООЗ. Заяви про те, що хтось визнає, хтось не визнає, не відповідають дійсності, при впровадженні міжнародного свідоцтва про вакцинацію є міжнародне право, яке вище, ніж законодавство будь-якої країни. Це прописано в кожному законодавчому акті, який приймається в країнах, в тому числі й в Україні", — сказав він.

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Ляшко пояснив, чому поки не будуть вводитися такі свідоцтва.

"Україна поки не розглядає питання введення міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації, я поясню чому. Сьогодні у світі вакциновано 0,8% всього населення, тому робити привілей для вакцинованих при перетині кордону, відвідуванні закладів — це передчасна акція. Сьогодні немає рівного одночасного доступу для всіх охочих. Ми повинні зрозуміти: вакцинація — це перш за все сьогодні захист груп ризику і запобігання негативним наслідкам від хвороби", — сказав він.