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У Тернополі відключатимуть воду та опалення в закладах, які порушують карантин, - Надал

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У Тернополі відключатимуть воду та опалення в закладах, які порушують карантин, - Надал
Мер Тернополя Сергій Надал попередив, що будуть відключати воду, опалення та інші мережі в установах, що не дотримуються карантинних обмежень.

Про це Надал повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, останнім часом від контролюючих органів надходить багато інформації про порушення з боку суб'єктів господарювання.

"Особливо розважальні заклади, нічні заклади порушують карантинні вимоги, чим створюють загрозу поширення інфекції", - зазначив Надал.

Мер міста зазначив, що зараз правоохоронцям доручено посилити контроль за дотриманням карантинних вимог.

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"Крім того, доручено управлінню торгівлі приєднатися до цієї роботи і, в разі необхідності, тим закладам, де буде доведено, що їхня робота сприяє поширенню інфекції, якщо вони не будуть прислухатися до рекомендацій, йтиметься про відключення подачі води, роботи каналізації, тепла та інших мереж ", - повідомив Надал.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Вообще странно: Буковель - самый злостный нарушитель всего и вся, а отключать воду будут в Тернополе. Буковель, я так понимаю, отключать не будут, поскольку это вредно для здоровья отключающих.
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Да, методы интересные! Третья степень устрашения, как в Гестапо, приблизительно. В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 3922
  • Roman Rjevskiy
    В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 6473 В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 7490
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