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15-річна дівчина в Кривому Розі намагалася накласти на себе руки, випивши 40 таблеток анальгетика, - поліція

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15-річна дівчина в Кривому Розі намагалася накласти на себе руки, випивши 40 таблеток анальгетика, - поліція
У Кривому Розі 15-річна школярка випила 40 таблеток анальгетика, щоб скоїти самогубство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню OBOZREVATEL заявила прессекретарка Криворізького районного управління поліції Оксана Лесонен.

Медики з Криворізької міської клінічної лікарні №8 повідомили поліцейським, що до них надійшла дівчина 2005 року народження з отруєнням медикаментами. Школярка випила 40 таблеток анальгетика.

Зараз життю дівчини нічого не загрожує. Обставини інциденту з'ясовують представники ювенальної превенції.

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Топ коментарі

  • Felix Trinidad
    дебилы крутите по телевизору ролики из реанимации, а не рекламу водки, сигарет и пива.
  • Pedagog
    Жена работает в Аптеке.
    Рассказала что в течении недели,около 10 детей приходили в аптеку за спазмалгоном или ношпой или цитрамомоном и другими..
    В Аптеке им не отпускали или отпустили после разговора с родителями по видеосвязи..
    Из 10 детей отпустили только одному..

    На жаль,нет закона запрещающего продавать лекарства детям..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    спасибо Вашей жене...и всем адекватным провизорам - 9 человек они уже спасли!
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