Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds

Дев’ять озброєних піратів у Гвінейській затоці атакували танкер Davide B під прапором Мальти і викрали 15 членів екіпажу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус", про це пише портал Trade Winds, що спеціалізується на питаннях безпеки на морі.

Напад стався біля берегів Нігерії 11 березня. Групі з дев'яти озброєних піратів вдалося висадитися на борт танкера для перевезення рідких хімічних речовин і захопити в заручники 15 членів екіпажу із 21.

Групі з дев'яти озброєних піратів вдалося 11 березня висадитися на борт танкера і захопити 15 із 21 члена екіпажу. Портал Dryad Global зазначає, що команда танкера складається з громадян України, Румунії та Філіппін. Чи є серед заручників громадяни України - поки невідомо.

Зауважимо, що МЗС України поки не надало офіційної інформації про викрадення українських моряків із танкера Davide B.

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У момент атаки піратів судно перебувало за девʼять морських миль від східного кордону нігерійської виключної економічної зони. Судна в цій зоні особливо вразливі, оскільки вона перебьуває поза зоною дії регіональних сил безпеки. Протягом 2020 року тут відбулося пʼять інцидентів, зокрема викрадення людей.

Міжнародне морське бюро зазначає, що минулого року в Гвінейській затоці із суден було викрадено 130 членів екіпажів - 95% від усіх подібних захоплень у світі за цей період.