Новини

Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds

3 60421
Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds
Дев’ять озброєних піратів у Гвінейській затоці атакували танкер Davide B під прапором Мальти і викрали 15 членів екіпажу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус", про це пише портал Trade Winds, що спеціалізується на питаннях безпеки на морі.

Напад стався біля берегів Нігерії 11 березня. Групі з дев'яти озброєних піратів вдалося висадитися на борт танкера для перевезення рідких хімічних речовин і захопити в заручники 15 членів екіпажу із 21.

Групі з дев'яти озброєних піратів вдалося 11 березня висадитися на борт танкера і захопити 15 із 21 члена екіпажу. Портал Dryad Global зазначає, що команда танкера складається з громадян України, Румунії та Філіппін. Чи є серед заручників громадяни України - поки невідомо.

Зауважимо, що МЗС України поки не надало офіційної інформації про викрадення українських моряків із танкера Davide B.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі затонув суховантаж з українським екіпажем: двоє людей загинули, десятеро врятовані, - Agerpres

У момент атаки піратів судно перебувало за девʼять морських миль від східного кордону нігерійської виключної економічної зони. Судна в цій зоні особливо вразливі, оскільки вона перебьуває поза зоною дії регіональних сил безпеки. Протягом 2020 року тут відбулося пʼять інцидентів, зокрема викрадення людей.

Міжнародне морське бюро зазначає, що минулого року в Гвінейській затоці із суден було викрадено 130 членів екіпажів - 95% від усіх подібних захоплень у світі за цей період.

Джерело:  '
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Можно подумать что захватив Крым и кусок Донбасса это не мавзолейное пиратство.не говоря о Приднестровье и прочих Осетиях Абхазиях,тоже самое только в более уродливой форме,отбирая у рюсскагаварящих жителей все что плохо лежит... Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 8634 Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 8634
  • Propan
    Зря вы так, моряки в Украину привозят и тратят большие деньги по нашим меркам, в некоторых южных городах Одесса, Херсон и др. моряки существенная составляющая экономики этих регионов. Это не такой уж прикольный и легкий труд, но десятки тысяч украинских семей живут в отличном достатке, благодаря морякам.
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Исключая меня. Я с Нового года не просыхаю почти, чисто от нечего делать. Вот нечего! И холодно, а уже лет 10 зиму не видел.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини