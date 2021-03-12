Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус", про це пише портал Trade Winds, що спеціалізується на питаннях безпеки на морі.
Напад стався біля берегів Нігерії 11 березня. Групі з дев'яти озброєних піратів вдалося висадитися на борт танкера для перевезення рідких хімічних речовин і захопити в заручники 15 членів екіпажу із 21.
Групі з дев'яти озброєних піратів вдалося 11 березня висадитися на борт танкера і захопити 15 із 21 члена екіпажу. Портал Dryad Global зазначає, що команда танкера складається з громадян України, Румунії та Філіппін. Чи є серед заручників громадяни України - поки невідомо.
Зауважимо, що МЗС України поки не надало офіційної інформації про викрадення українських моряків із танкера Davide B.
У момент атаки піратів судно перебувало за девʼять морських миль від східного кордону нігерійської виключної економічної зони. Судна в цій зоні особливо вразливі, оскільки вона перебьуває поза зоною дії регіональних сил безпеки. Протягом 2020 року тут відбулося пʼять інцидентів, зокрема викрадення людей.
Міжнародне морське бюро зазначає, що минулого року в Гвінейській затоці із суден було викрадено 130 членів екіпажів - 95% від усіх подібних захоплень у світі за цей період.