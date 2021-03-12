Комісія допустила 130 осіб до участі в конкурсі на керівні посади в САП. СПИСОК

Конкурсна комісія під час засідання 11 березня затвердила остаточний список 133 претендентів на керівні посади в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі.

Як передає Цензор.НЕТ, перелік всіх кандидатів оприлюднено на сайті Офісу Генпрокурора.

Зокрема, серед осіб, допущених до участі в конкурсі, колишній керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк, народний депутат і глава парламентського Комітету з питань правової політики Андрій Костін, колишній заступник генпрокурора Юрій Севрук, перший заступник прокурора Тернопільської області Олександр Божко.

Крім того, на конкурс подали свої кандидатури нинішній в.о. керівника САП Максим Грищук і прокурори відомства - Роман Симків, Сергій Козачина, Андрій Перов і Ольга Ярова.

Читайте також: На посаду глави САП шалений конкурс, - Венедіктова

Також на пост глави САП претендує керівник підрозділу детективів НАБУ Олена Кролевецька, колишній голова Вищого адмінсуду Олександр Нечитайло та керівник Київської місцевої прокуратури №4 Максим Тимошенко.

До конкурсу були допущені 36 осіб.





















