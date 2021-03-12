Вимагаю посилити відповідальність місцевої влади за дотримання пожежної безпеки. У разі надзвичайної ситуації - будуть гучні кримінальні справи, - Чернишов

Регіони повинні терміново завершити підготовку з протидії надзвичайним ситуаціям у весняно-літній період.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, пише Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що щойно провів засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Пріоритетним завданням є ефективна підготовка всіх регіонів до протидії надзвичайним ситуаціям весняно-літнього періоду. З цією метою будуть проведені перевірки щодо готовності сил і засобів до швидкого реагування.

"Я вимагаю підсилення відповідальності місцевої влади за неналежне дотримання протипожежної безпеки. Запевняю, що у разі надзвичайних подій, які призводять до людських жертв чи матеріальних втрат – будуть гучні кримінальні справи. Всі відповідальні – понесуть покарання", - додав він.

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Крім цього він зазначив, що під час засідання Комісії розглянули стан підготовки місць масового відпочинку на водних об’єктах України, а також обговорили питання забезпечення потреб населення та галузей економіки водними ресурсами у разі настання маловоддя..

"Мінрегіон у межах своєї компетенції контролюватиме встановлені режими роботи водосховищ і водогосподарських систем. У разі виникнення дефіциту води будуть вжиті всі необхідні заходи щодо раціонального використання ресурсів. Пріоритет буде надаватися використанню води для питних і побутових потреб населення", - написав Чернишов.