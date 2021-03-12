За добу в ЗСУ зареєстровано 185 випадків захворювання на COVID-19, 35 осіб госпіталізовано

Станом на 10:00 12 березня в Збройних Силах України на коронавірус хворіють 1382 людини.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Міноборони України.

Всього за час пандемії одужали 16 613 осіб, летальних випадків 50.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 352 людини.

За минулу добу зареєстровано 185 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 35 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Збройних Силах України 5352 людини отримали 1 дозу вакцини.

З них 1031 військовий медик.

За минулу добу 864 людини вакцинували проти COVID-19.

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