Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу захисту щодо скасування запобіжного заходу колишньому першому заступнику глави правління "Приватбанку" Яценку, - САП

12 березня 2021 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту про визнання незаконним затримання та скасування запобіжного заходу, обраного щодо одного з колишніх топчиновників ПАТ КБ "Приватбанк" - першого заступника голови правління.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Суд апеляційної інстанції, заслухавши доводи сторін, відмовив стороні захисту у задоволенні апеляції та залишив без змін рішення слідчого судді ВАКС від 25 лютого 2021 року, за яким до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 52,210 млн гривень.

У САП також уточнили, що термін дії запобіжного заходу - до 22 квітня 2021 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Колишній топменеджер "Приватбанку" Яценко переписав на сім'ю десятки мільйонів після затримання, - ЗМІ. ВIДЕО

САП не повідомляє імені ексчиновника "Приватбанку". Однак відомо, що йдеться про Володимира Яценка.

25 лютого Вищий антикорупційний суд обрав експершому заступнику голови правління "Приватбанку" Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Альтернативою триманню під вартою суд визначив заставу в розмірі 52 мільйонів 210 тисяч гривень.

Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.