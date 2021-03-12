Конкурс з визначення приватного інвестора для будівництва дороги на Краковець оголосять найближчим часом, - "Укравтодор"

Найближчим часом "Укравтодор" оголосить конкурс для визначення приватного інвестора, який будуватиме дорогу "Краковець - Броди - Рівне".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на Facebook-сторінці Державного агентства автомобільних доріг.

Підписання меморандуму між "Укравтодором" і компанією "Автомагістраль-Південь" відкрило таку можливість.

Так, згідно з меморандумом, "Автомагістраль-Південь" за свій рахунок здійснить підготовку пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства. Зокрема, мова про розробку техніко-економічного обґрунтування реалізації проєкту.

"Підписання Меморандуму дозволить нам вже найближчим часом оголосити відкритий конкурс з відбору приватного інвестора для будівництва маршруту Краковець — Броди — Рівне. Це має бути сучасна дорога європейського рівня, яка сполучатиме столицю України з найбільшими містами Європи", - повідомив глава "Укравтодору" Олександр Кубрак.

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У цьому році в рамках програми "Велике будівництво" буде проведено відкритий міжнародний тендер відповідно до правил і принципів МФО в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком. Обхід Львова разом з новозбудованої дорогою Краковець - Броди - Рівне створять новий транспортний коридор міжнародного значення.

Нагадаємо, Kyiv School of Economics напередодні опублікувала дослідження "Оцінка економічних ефектів програми" Велике будівництво "в 2020-2023 роках". За підрахунками експертів, сумарно за 2020-21 рр. дорожнє будівництво принесе 2,2% зростання ВВП країни. А інвестиції в інфраструктуру в кризовий період пандемії економісти називають одним з рецептів виходу з тієї ж кризи.