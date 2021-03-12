Список ліків, заборонених до переправлення через кордон, розширився, - Держприкордонслужба
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Це означає, що перевезення через державний кордон цих категорій медпрепаратів, які містять наркотичні та психотропні речовини, також будуть регламентуватися та при виявленні вилучатися на державному кордоні", - йдеться в повідомленні.
З детальним списком можна ознайомитися за посиланням.
Державна прикордонна служба просить громадян звернути увагу на такі зміни і детально ознайомитися зі списком цих препаратів, щоб не мати зайвого клопоту під час перетину кордону.
Зазначається, що за два місяці цього року в пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби вилучили майже 33 кілограми наркотичних речовин, а також препаратів, що володіють наркотичною або психотропною дією.