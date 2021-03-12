Негода в Києві: Кличко просить керівників підприємств і організацій столиці скоротити робочий день для співробітників

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до керівників підприємств та організацій столиці скоротити в п'ятницю робочий день через негоду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час онлайн-брифінгу.

"Хочу звернути вашу увагу, що за прогнозами синоптиків сьогодні в Києві очікується різке погіршення погодних умов - сильний вітер, зниження температури, можливий снігопад ... Я звертаюся до керівників підприємств та організацій: по можливості, зробіть для співробітників сьогодні короткий робочий день, щоб на дорогах не було великих пробок і, щоб розвести в часі навантаження на громадський транспорт столиці, в роботі якого можуть бути перебої зчерез негоду", - сказав Кличко.

Також він попросив киян, у яких немає гострої необхідності їхати в місто, залишатися вдома.

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