Іноземна компанія хотіла "нагріти руки" на ремонті автодороги державного значення на Харківщині, - СБУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Йдеться про тендер на проведення ремонту однієї з автодоріг державного значення на Харківщині у 2020 році. Фінансування робіт мали забезпечувати з державного бюджету України, а їхня очікувана вартість становила понад 1,3 млрд грн.
Під час аналізу тендерної документації співробітники СБ України виявили, що менеджмент іноземної комерційної структури, яка брала участь у торгах, надав підроблену документацію. Через недостовірно подану пропозицію компанія мала всі шанси стати переможцем тендера.
"Встановлено, що асфальтобетонного заводу, який вказаний у документації, взагалі не існує, за його "адресою" розташовується пустир. Також у пропозиції іноземної компанії виявлено інші суттєві невідповідності вимогам тендерної документації. За висновками експертів, виконання робіт недоброякісним підрядником могло призвести до розкрадання десятків мільйонів бюджетних коштів", - наголошують у СБУ.
Завдяки своєчасному інформуванню СБУ керівництво держпідприємства відхилило тендерну пропозицію іноземної компанії через порушення законодавства.