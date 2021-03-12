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Іноземна компанія хотіла "нагріти руки" на ремонті автодороги державного значення на Харківщині, - СБУ

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Іноземна компанія хотіла "нагріти руки" на ремонті автодороги державного значення на Харківщині, - СБУ
СБУ спільно з обласною Службою автомобільних доріг у Харківській області запобігла збиткам державного бюджету більш ніж на 1 млрд грн. Махінацію планував менеджмент іноземної компанії під час виконання дорожніх робіт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Йдеться про тендер на проведення ремонту однієї з автодоріг державного значення на Харківщині у 2020 році. Фінансування робіт мали забезпечувати з державного бюджету України, а їхня очікувана вартість становила понад 1,3 млрд грн.

Під час аналізу тендерної документації співробітники СБ України виявили, що менеджмент іноземної комерційної структури, яка брала участь у торгах, надав підроблену документацію. Через недостовірно подану пропозицію компанія мала всі шанси стати переможцем тендера.

"Встановлено, що асфальтобетонного заводу, який вказаний у документації, взагалі не існує, за його "адресою" розташовується пустир. Також у пропозиції іноземної компанії виявлено інші суттєві невідповідності вимогам тендерної документації. За висновками експертів, виконання робіт недоброякісним підрядником могло призвести до розкрадання десятків мільйонів бюджетних коштів", - наголошують у СБУ.

Завдяки своєчасному інформуванню СБУ керівництво держпідприємства відхилило тендерну пропозицію іноземної компанії через порушення законодавства.

Іноземна компанія хотіла нагріти руки на ремонті автодороги державного значення на Харківщині, - СБУ 01
Іноземна компанія хотіла нагріти руки на ремонті автодороги державного значення на Харківщині, - СБУ 02

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Топ коментарі

  • Mykola Vovk
    Какой страны эта иностранная компания?
  • Петр Могила
    Аж от души отлегло.
    "Нагреть руки" на махинациях со "строительством дорог" могут только отечественные компании.
  • Ольга Кочурко
    ах уж это иностранцы. Нужно отдать все "своим"
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