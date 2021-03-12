Дві школи в Києві закрили на карантин через COVID-19, ще 460 класів у 182 школах перевели на дистанційне навчання, - Кличко

У Києві закрили на карантин дві школи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Через зростання захворюваності на коронавірус, ми були змушені повністю закрити на карантин дві школи в столиці", - сказав Кличко.

Він також зазначив, що на дистанційному навчанні на сьогодні перебувають 460 класів у 182 школах міста.

"Загалом хворих на коронавірус школярів у Києві - 576. Також хворіють 352 педагоги. У 72 дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закрито 92 групи. Наповненість дітей у садочках - майже 50%", - повідомив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві через COVID-19 померли 23 людини, одужали - 428, виявили 896 нових випадків, - Кличко