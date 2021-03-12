КМДА про заборону роботи транспорту в разі локдауну в Києві: рішення будемо ухвалювати зважаючи на ситуацію
Про це в ефірі "Україна 24" заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Київ був у ситуаціях, коли в період локдауну в місті як працював, так і не працював громадський транспорт.
"Такі рішення будуть прийматися в майбутньому, швидше за все, виходячи з ситуації поточної, яка буде на той момент в місті. Незалежно від кількості хворих", - заявив Поворозник.
Він зазначив, що рішення про заборону роботи громадського транспорту в разі введення в столиці локдауну буде прийматися окремо.
"Причому будемо дуже серйозно думати, як забезпечити роботу міста в режимі локдауну. Якщо згадаєте квітень-травень, то робота транспорту в спецрежимі не надто відповідала потребам міста", - сказав Поворзник.