Мінімальна зарплата лікаря має бути 23 тис. грн, медсестри - 17 тис. грн, - Степанов

Згідно із законопроєктом, підготовленим Міністерством охорони здоров'я, мінімальна заробітна плата лікаря має становити 23 тисячі гривень, а середнього медичного персоналу - 17 тисяч гривень.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час зустрічі з персоналом КНП "Новояворівська районна лікарня ім. Ю.Липи" на Львівщині, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Немає жодного аргументу, який би змусив мене припинити боротися за підвищення заробітної плати для медиків. Я відстоюю позицію, що мінімальна зарплата лікаря має бути 23 тисячі гривень, середнього медичного персоналу – 17 тисяч гривень, молодшого – 12 тисяч гривень. МОЗ розробив відповідний законопроєкт, і ми будемо робити все, аби його ухвалили якомога швидше", - запевнив Степанов.

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Він наголосив, що пріоритетом для МОЗ є не реформування системи охорони здоров'я, а побудова нової якісної медицини, і ключовою тут є взаємодія з медичними працівниками.