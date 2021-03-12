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Кулеба подякував Румунії за професійні дії під час порятунку українських моряків із затонулого судна Volgo-Balt 179

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Кулеба подякував Румунії за професійні дії під час порятунку українських моряків із затонулого судна Volgo-Balt 179
Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив подяку Румунії за порятунок українських моряків із судна Volgo-Balt 179, яке затонуло в Чорному морі 11 березня.

Слова подяки Кулеба розмістив у твітері, пише Цензор.НЕТ

"Я вдячний Румунії, державній судохідній адміністрації та міністерству оборони за фахові дії та порятунок українських моряків із судна Volgo-Balt 179. У вкрай складних погодних умовах врятовано 10 життів, їм допомагають румунські медики. Пошуки тривають", - зазначив Кулеба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врятовані із затонулого біля берегів Румунії судна українські моряки прибули в порт Констанци і проходять медогляд, - МЗС

Як повідомлялося, 11 березня біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовано, 2 загиблих, тривають пошуки 1 людини. Пізніше МЗС оприлюднив імена загиблих і постраждалих громадян України.

Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.

Так, у січні 2021року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".

На затонулому судні перебували 10 українців і двоє іноземців. Двоє людей загинули, шістьох врятували, ще четверо зникли безвісти.

Також читайте: Катастрофа суховантажу біля берегів Румунії: стали відомі імена загиблих і постраждалих громадян України. СПИСОК

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Топ коментарі

  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    В ноябре 2013-го, на одном из ресурсов, после гибели такого же корыта, в том же Черном море, я написал пространный коммент, о том как это корыто проходило проверку Регистра в Мариуполе. Я стрелял в 10-ку ибо был посвящен во все детали. После получения документов корыто затонуло, со всем экипажем почти, у Крыма.

    Так я вот о чем: меня нашел ни кто-то, а Сам Савик Шустер! Мне было предложено выступить на Свободе Слова!!! Я- отказался. Предложили выступить по Скайпу, с закрашиванием моего лица и искажением звука голоса. Я- отказался. Мотивировал тем, что я ещё хочу немного пожить. Его сотрудник очень даже сожалел! А я- нет. Ибо- до сих пор живой. Кулеба подякував Румунії за професійні дії під час порятунку українських моряків із затонулого судна Volgo-Balt 179 - Цензор.НЕТ 1476 Как офис Савика меня нашел- понятия не имею.
  • Орися Ільницька
    к сожалению этим гнилым корытам регистр продлевают а люди идут на них работать те кого на нормальные суда не берут
  • буков
    По ЦН и нашел, думаешь там службы не подвязаны?
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