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Колишній журналіст "Russia Today" у Німеччині Ланге розповів, що його просили шпигувати за Навальним

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Колишній журналіст "Russia Today" у Німеччині Ланге розповів, що його просили шпигувати за Навальним
Німецький журналіст Даніель Ланге, який раніше працював на фінансований Росією телеканал RT, заявив, що його роботодавець просив його шпигувати за російським опозиціонером Олексієм Навальним, коли той лікувався в Німеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода".

За словами журналіста, який співпрацював з каналом два роки, в редакційному чаті перед ним поставили завдання стежити за клінікою "Шаріте", де перебував Навальний, але при цьому не знімати репортаж, а просто поставляти інформацію "в аналітичних цілях".

Згодом журналіста попросили зробити фотографії госпіталю Бундесверу, де, як стверджувало керівництво RT DE, міг насправді перебувати Навальний. Потім Ланге попросили проникнути в клініку "Шаріте" під приводом візиту до лікаря і з'ясувати, як близько можна підібратися до палати, де лежить Навальний. У реанімацію йому радили проникнути, представившись другом Юлії Навальної або співробітником фонду Cinema for Peace. Ланге відмовився, зауваживши, що він "не секретний агент".

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В клініку спробував потрапити інший співробітник RT, проте шість спроб виявилися невдалими.

Незабаром після цього Ланге доручили знайти в Берліні соратників Навального Леоніда Волкова і Марію Пєвчих і встановити за ними спостереження.

"У ході цієї історії виникало все більше і більше питань, які просто виключали, що те, що мені доручають робити, має якийсь стосунок до журналістики. Знову і знову говорили, що знімати не можна. Не треба  було писати і тексти для публікації і взагалі будь-якого звіту. Ми просто повинні були дізнатися, як дістатися до Навального, який перебуває в реанімації. Це не мало журналістського сенсу. Тоді виникає питання: що насправді пропонувалося робити?", - розповідає Ланге.

За словами журналіста, він кілька разів заявив, що не є секретним агентом.

"Питав, що зі мною зроблять в Росії, якщо я таємно сфотографую солдатів перед військовим госпіталем? Відповіді або реакції не було, але було нове завдання. Дізнатися місцезнаходження Волкова по фото його квартири було безглуздям, позбавленим журналістського сенсу. Волков не ховався в Берліні і давав інтерв'ю. Якби ви хотіли взяти у нього інтерв'ю, ви б зробили офіційний запит або купили відеоматеріал в агентстві. З іншого боку, на керівні посади прийшли нові люди, і я запідозрив, що вони просто повні ідіоти, які намагаються зобразити головних редакторів", - додав Ланге.

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Журналіст розповів, що від нього з оператором вимагали "показати весь бруд Німеччини", і це повинні були бути не репортажі, а короткі кліпи.

"Мені доручили підбирати тільки ті образи, які демонструють Німеччину з поганою боку. Не великий репортаж про споживачів героїну в Берліні, а кліп, в якому показані наркомани і їхнє убозтво, але нічого не пояснено і немає інформації для глядача", - розповів Ланге.

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Топ коментарі

  • Vika Lysenko
    Гебнявые кровавые шавки , вас забыли спросить ! Жрите свой «новичок» в своей клоаке
  • Envoy
    Шпионов расстреливают . Без последнего слова .
  • Веретено
    не к тому обратились, не того немца вьібрали. Немцьі очень даже не против под ксиву на кого-то наехать.
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