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Вакцинований Ткаченко розповів про своє самопочуття і закликав політиків і зірок долучатися до акції з популяризації щеплень від коронавірусу

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Вакцинований Ткаченко розповів про своє самопочуття і закликав політиків і зірок долучатися до акції з популяризації щеплень від коронавірусу
Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, який вчора вакцинувався від коронавірусу, сьогодні вже на роботі і почувається чудово.

Про це Ткаченко повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Антивакцинаторам і тим, кому просто цікаво, як реагує організм на вакцину, доповідаю. Через добу після щеплення вакциною Covishield індійського виробництва почуваюся добре. Вранці вже на роботі. Ніяких симптомів будь-якого нездужання немає. Тиск 120 на 80. Температура 36.2", - уточнив він.

"Ще раз закликаю українських політиків, зірок і громадських діячів взяти участь у промоції вакцинації. Це важливо! Чим більше інформації про безпеку вакцинації, тим більше здорових українців. Тому реєструйтеся в черзі на вакцинацію через "Дію" та будьте здорові", - написав Ткаченко.

Також читайте: Жодного летального випадку від вакцини проти COVID-19 не виявлено, - ВООЗ

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Шо, ваши звьозди Кароль, Могилевська, Сердючка не хочуть провакцинуватись заради підтримки їхнього презедента?
  • Fly Flyiovich
    Ну так его же ширанули наверняка Пфайзером, который бесплатно выделили бедным странам в том числе и Украине. А мало того что из бюджета на этот Пфайзер вывели деньги, так еще и индийское гавно народу предлагают.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Ну теперь понаблюдаем внимательно за Ткаченко. Вакцинированный Ткаченко рассказал о своем самочувствии и призвал политиков и звезд приобщаться к акции по популяризации прививок от коронавируса - Цензор.НЕТ 2986
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