Вимагав $15 тис. за пакет документів: на Львівщині на хабарі попався чиновник Архітектурно-планувального бюро, - ДБР. ФОТОрепортаж

На Львівщині викрили чиновника Архітектурно-планувального бюро

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР в Facebook.

Так, ДБР викрило чиновника КП "Архітектурно-планувальне бюро об'єднаних громад" Пустомитівської районної ради на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Він вимагав у громадянина, який будував комплекс з мийкою авто, 15 000 доларів США за:

гарантовану видачу містобудівних умов та обмежень;

погодження технічної документації щодо заїзду на автомийку;

погодження дозвільних документів у правоохоронних органах.

Посадовця затримано під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 7 000 доларів США.

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Попередньо задокументовано ще два епізоди одержання неправомірної вигоди – 1000 доларів США та 800 доларів США.

Слідчі ДБР перевіряють причетність працівників поліції до вчинення вказаного злочину.







Фото: ДБР/Facebook





