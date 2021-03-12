Жодного летального випадку від вакцини проти COVID-19 не виявлено, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляють, що випадків смерті в результаті вакцини від COVID-19 на сьогодні не зафіксовано.

Про це йдеться в заяві ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ.

ВООЗ відомо, що як запобіжний захід кілька країн Європейського Союзу призупинили використання партії вакцини AstraZeneca на підставі повідомлень про рідкісні порушення згортання крові у вакцинованих осіб.

"Це було прийнято як запобіжний захід, поки завершується повне розслідування", - йдеться в повідомленні.

"Вакцинація проти COVID-19 не знизить смертність від інших причин. Смерть від інших причин продовжиться, в тому числі після вакцинації, але без причинно-наслідкового зв'язку. За даними на 9 березня, з моменту початку пандемії було введено понад 268 мільйонів доз вакцини від COVID-19, згідно з даними, наданими ВООЗ національними урядами. На сьогоднішній день не виявлено випадків смерті від вакцини COVID-19", - додали в ВООЗ.

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