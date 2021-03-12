"Рік карантину. Сім років окупації": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять Харківські угоди і третю хвилю пандемії

Сьогодні, о 21:00, у прямому радіоефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять, із чого насправді почалася окупація українських територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також у новому випуску обговорять, хто понесе відповідальність за підписання Харківських угод; націоналізація "Мотор Січі": що далі; як змінилася Україна за рік карантину; чи готова країна до початку третьої хвилі пандемії.

Гості студії:

Олексій Данілов, секретар РНБО України;

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Арсеній Яценюк, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);

Володимир Литвин, голова Верховної Ради України (2002-2006; 2008-2012);

Давид Арахамія; глава фракції партії "Слуга народу";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";

Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність";

Кіра Рудик, голова партії "Голос";

Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос";

Ігор Палиця, глава партії "За майбутнє";

Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу", глава Комітету ВР України з питань здоров'я нації;

Олександр Данилюк, секретар РНБО України (травень-вересень 2019);

Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital;

Олександр Громико, президент Української асоціації виробників.