Зеленський створив Консультативну раду щодо забезпечення прав і свобод захисників України

Президент України Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основних свобод осіб, які брали участь у захисті України. Відповідний указ № 93/2021 глава держави підписав сьогодні, 12 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента України.

"Рішення про створення цього дорадчого органу було ухвалено Володимиром Зеленським з урахуванням соціального напруження та запиту суспільства на доступ до справедливості й об’єктивного розгляду кримінальних проваджень і судових рішень у справах захисників України. З проханням про створення при Офісі Президента України Консультативної ради з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України, зверталися правозахисники спільно з депутатами Верховної Ради. Глава держави як Верховний Головнокомандувач і гарант Конституції, підписавши відповідний указ, підтримав ідею створення такого дорадчого органу", - наголошують в ОПУ.

Як зазначила голова Консультативної ради Альона Вербицька, орган при Офісі Президента створюється для відстоювання прав людей, які захищали нашу державу. З початку російської збройної агресії боронити Україну пішли тисячі добровольців. Деякі з них стали жертвами недосконалого українського законодавства – сотні добровольців опинилися за ґратами та були засуджені за військові злочини за законами мирного часу. Нині відомі приклади судових розглядів, коли за виконання службових обов’язків особу намагалися засудити на понад 10 років ув’язнення.

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"Європейська правова держава – це насамперед держава, у якій панує верховенство права та рівність усіх перед законом. Так сталося, що тривалий час з початку збройної агресії на сході України, анексії Криму не були враховані деякі обставини й не ухвалені відповідні закони, які надавали б можливість захистити права військовослужбовців та добровольців, які брали участь у захисті України", – зазначила вона.

Крім цього, вона підкреслила, що в таких справах є обставини, які потребують додаткового аналізу, більш глибокого вивчення, і саме для цього створюється Консультативна рада.

"Такі справи потрібно додатково аналізувати, звертати увагу на ті моменти, які не були враховані під час попереднього розгляду та ухвалення судового рішення", – додала вона.

Вона уточнила, що до складу Ради входитимуть народні депутати України, представники органів виконавчої влади, оборонних відомств, правозахисники і громадські діячі.

"Буде можливість залучати також урядові та неурядові організації, зокрема міжнародні, для отримання допомоги та консультацій", - йдеться в повідомленні пресслужби ОПУ.

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