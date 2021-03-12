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МЗС КНР про націоналізацію "Мотор Січі": Вимагаємо, щоб Україна захищала права та інтереси китайських інвесторів

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МЗС КНР про націоналізацію "Мотор Січі": Вимагаємо, щоб Україна захищала права та інтереси китайських інвесторів
Китай вимагає від України захисту інтересів китайських інвесторів, які вклали кошти в українське підприємство "Мотор Січ".

За даними sina.com.cn, про це заявив представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на брифінгу, коментуючи рішення Ради національної безпеки і оборони України про повернення підприємства в держвласність, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Китай вимагає, щоб Україна захищала законні права та інтереси китайських компаній та інвесторів відповідно до закону, а також належним чином вирішувала пов'язані з цим питання", – заявив Ліцзянь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січ" буде представлено в Раді через 2-3 тижні, - "слуга народу" Корнієнко

Як повідомлялося, вчора на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "Мотор Січ" повернуть українському народові. За словами глави партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січ" буде представлений у Раді через 2-3 тижні.

Топ коментарі

  • KharkovCity
    а как Китай в ООН голосовал? не требовал от расее соблюдения прав инвесторов в Крыму?
  • Alex Tom
    Деньги брал богуслаев.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Так денежки взял Богуслаев, а не Украина.
    Я читала, что на встрече в офисе преЗедента Богуслаев жаловался, что китайцы обещали вложить большие средства в Мотор Сич, но пока не вложили ничего.
    Может это веская причина, чтобы отменить продажу акций старым, трухлявым ловеласом Богуслаевым?
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