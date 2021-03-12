Мережа АЗС Glusco про обшуки СБУ: Дії правоохоронців вважаємо неприпустимими. Кримінальне провадження жодним чином не пов'язане з компанією

У компанії Glusco, яку пов'язують з Віктором Медведчуком, прокоментували обшук Служби безпеки України 11 березня - кажуть, що кримінальне провадження з ними не пов'язане.

Про це компанія заявила в пресрелізі, опублікованому на сайті, передає Цензор.НЕТ.

За словами пресслужби Glusco, кримінальне провадження, в межах якого проводилися обшуки, "жодним чином не пов'язане з групою Глуск". У компанії стверджують, що провадження було розпочато за фактом вчинення кримінальних злочинів посадовими особами ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС КОМПАНІ", "не пов'язаними з Глуск ні господарськими правовідносинами, ні відносинами контролю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ і податкова проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі АЗС Glusco. Часом доходить до рукопашної, - ЗМІ (оновлено)

"Тому дії правоохоронців, які місцями застосовували фізичну силу і вилучили техніку, вважаємо неприпустимими", - заявили в Glusco. У компанії також відкидають звинувачення в ухиленні від сплати податків.

Представники компанії повідомили, що обшуки проводилися на 3 нафтобазах і 105 АЗК мережі ТОВ "Глуск Рітейл".

ТОВ "АЕС КОМПАНІ" - компанія, що займається виробництвом продуктів нафтопереробки. За даними Youcontrol, єдиним засновником зазначено Вдовенка Ярослава Вікторовича, компанія зареєстрована в 2015 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ підтверджує спецоперацію на об'єктах Glusco: Задокументовано масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів і ухилення від сплати податків на 240 млн грн

Служба безпеки України заявляє про викриття масштабної угоди "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів, проводяться масові обшуки. За офіційними даними правоохоронців, орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить приблизно 240 млн грн. У СБУ повідомили про понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях і 2 відділеннях митного оформлення.

ЗМІ пов'язують мережу Glusco з кумом президента РФ Віктором Медведчуком.