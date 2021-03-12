Мережа АЗС Glusco про обшуки СБУ: Дії правоохоронців вважаємо неприпустимими. Кримінальне провадження жодним чином не пов'язане з компанією
Про це компанія заявила в пресрелізі, опублікованому на сайті, передає Цензор.НЕТ.
За словами пресслужби Glusco, кримінальне провадження, в межах якого проводилися обшуки, "жодним чином не пов'язане з групою Глуск". У компанії стверджують, що провадження було розпочато за фактом вчинення кримінальних злочинів посадовими особами ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС КОМПАНІ", "не пов'язаними з Глуск ні господарськими правовідносинами, ні відносинами контролю".
"Тому дії правоохоронців, які місцями застосовували фізичну силу і вилучили техніку, вважаємо неприпустимими", - заявили в Glusco. У компанії також відкидають звинувачення в ухиленні від сплати податків.
Представники компанії повідомили, що обшуки проводилися на 3 нафтобазах і 105 АЗК мережі ТОВ "Глуск Рітейл".
ТОВ "АЕС КОМПАНІ" - компанія, що займається виробництвом продуктів нафтопереробки. За даними Youcontrol, єдиним засновником зазначено Вдовенка Ярослава Вікторовича, компанія зареєстрована в 2015 році.
Служба безпеки України заявляє про викриття масштабної угоди "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів, проводяться масові обшуки. За офіційними даними правоохоронців, орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить приблизно 240 млн грн. У СБУ повідомили про понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях і 2 відділеннях митного оформлення.
ЗМІ пов'язують мережу Glusco з кумом президента РФ Віктором Медведчуком.