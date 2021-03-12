Зеленський обговорив із президентом Австрії санкції проти РФ та запросив його приєднатися до "Кримської платформі", - ОПУ
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Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Федеральним президентом Республіки Австрія Олександром Ван дер Белленом подякував австрійському колезі за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Сторони погодилися, що міжнародні санкції проти РФ мають зберігатися до повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підкреслюється в повідомленні.
Також зазначається, що Зеленський наголосив на важливості підтримання уваги світової спільноти до розвитку ситуації на території тимчасово окупованого Криму та ознайомив співрозмовника з ініціативою "Кримська платформа". Володимир Зеленський запросив Президента Австрії з дружиною взяти участь в інавгураційному саміті ініціативи, який відбудеться у серпні 2021 року в Києві, та у святкуванні 30-річчя незалежності України.