Австрія готова сприяти Україні в прискореному отриманні COVID-вакцин у межах COVAX, - ОП

Федеральний президент Австрії Олександр Ван дер Беллен заявив, що країна готова сприяти Україні в прискореному отриманні вакцин у межах COVAX.

Про це він повідомив під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ОП.

"Основну увагу було приділено заходам, які вживаються в Україні та Австрії з метою протидії поширенню коронавірусу та посилення захисту громадян. Співрозмовники погодилися, що найбільш дієвим рішенням є вакцинація, яка вже розпочалася в обох країнах", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що Зеленський наголосив на важливості солідарного розподілу сертифікованих вакцин.

"Олександр Ван дер Беллен підтвердив готовність сприяти прискореному отриманню Україною вакцин у межах ініціативи COVAX", - інформують в ОП.

Український лідер зі свого боку зазначив, що швидше Україна отримуватиме нові партії вакцин, то скоріше відбуватиметься щеплення.

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