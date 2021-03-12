Київ визначив для прийому хворих на COVID-19 майже 5100 ліжок, - Кличко
Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Уряд може знову запровадити локдаун по всій країні, якщо більшість областей опиняться у червоній зоні карантину... Як бачимо, на заході країни ситуація дуже складна, столиця поки тримається, ми перебуваємо у помаранчевій зоні. Хочу вам нагадати, що запроваджує суворий карантин уряд своїм окремим рішенням. І сьогодні ми всі маємо поводитися так, щоб цього не сталося", - сказав Кличко.
Він наголосив, що дуже важливо упередити колапс медичної системи, і місто контролює ситуацію.
"Місто визначило для прийому хворих на коронавірус майже 5100 ліжок у 29 медзакладах столиці. Три з них – заклади "Укрзалізниці"", - повідомив мер.
За його словами, на сьогодні хворих на коронавірус приймають 24 медзаклади, де підготували понад 4 тисячі ліжок. З них подачею кисню обладнані понад 3760 ліжок. Зокрема, майже 2700 ліжок - централізованою подачею. Кисневих концентраторів у медичних закладах Києва сьогодні 1075.
Кличко нагадав, що на збільшення кількості ліжок із подачею кисню місто виділило майже 30 млн грн. Це - кошти на капітальний ремонт систем киснепостачання. Ще майже 7,5 мільйона витратили на закупівлю кисневих концентраторів.