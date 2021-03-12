Вітер трохи вщухне і потеплішає до +14: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на вихідних

На вихідних вітер вщухне до помірного, а температура повітря вдень підвищиться до 6-9 градусів тепла.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко, передає Цензор.НЕТ.

"Вітер в Україні у суботу, 13-го березня, від сильного вгомониться до помірного. У неділю знову посилиться в західних, північних та центральних областях. Напрямок - південно-західний, південний. І цей напрямок пояснить нам прийдешнє потепління", - написала вона.

За даними синоптика, температура повітря у денні години протягом вихідних коливатиметься в межах +6+9 градусів, на Сході буде свіжіше - +1+4 градуси, у південній частині України - +8+11 градусів, а найтеплішою буде погода в західних областях - +9+14 градусів.

Водночас, найближчої ночі атмосферний фронт все ще посипатиме снігом і мокрим снігом смугу від Харківщини, Сумщини через Дніпропетровську область до Півдня України.

Вдень у суботу опади припиняться. Однак вже в неділю, 14 березня, черговий атмосферний фронт із північного заходу Європи принесе дощі в наші західні області. У Карпатах - сніг та мокрий сніг. На решті території переважатиме суха погода. Ці західні опади досягнуть у понеділок Півночі та Центру України.

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У Києві завтра, в суботу, сильний вітер послабне, опади припиняться. У неділю, 14 березня, також без істотних опадів, проте вітер знову посилиться.

"Компенсацією за оці капосні вітряні легковажні фронти стануть південні повітряні потоки, які принесуть потепління - у Києві протягом дня вихідними стовпчики термометрів підстрибнуть до +5+9 градусів.

Ховайтеся і ухиляйтеся від сильного вітру, паркуйте автомобіль згідно із синоптичною ситуацією, закутуйте шию, дивіться не лише під ноги, а й в небо - там плаватимуть красиві хмари і можна буде вчасно помітити, раптом що летітиме. Безпечних здорових вихідних", - резюмувала Діденко.