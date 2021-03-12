Ткаченко про відкриття покерного клубу в Будинку профспілок на Майдані: Це неправильно. Необхідно провести публічну дискусію

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає до публічної дискусії у зв'язку з відкриттям клубу спортивного покеру в Будинку профспілок.

"Оскільки керівництво федерації профспілок, на балансі якого перебуває Будинок профспілок, не реагує ані на звернення, ані на запити Міністерства культури та інформаційної політики, хочу заявити про свою позицію щодо початку роботи клубу спортивного покеру. Вважаю неправильним відкриття розважального закладу будь-якого напрямку у місці, де сталися трагічні події Революції Гідності. Натомість варто було б додатково підтримати Музей Революції Гідності, який частково діє в цьому місці пам‘яті та виконує свою важливу суспільну місію з утвердження цінностей громадянського суспільства та боротьби українців за свої права", - написав Ткаченко в телеграм-каналі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Звісно, я знаю, що КМДА, як і Міністерство культури та інформполітики не має юридичного впливу на профспілки України. І це цілком логічно, оскільки профспілки апріорі мають бути незалежними у своїй діяльності. Але незалежність – не є вседозволеність. Незалежність – це відповідальність. Зокрема, відповідальність за збереження історії того, якими жертвами вона здобувалася та відстоювалася", - додав він.

Ткаченко закликав громадськість, журналістів, юристів, правоохоронні органи, Київміськадміністрацію відреагувати на "це неоднозначне рішення".

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"Пропоную зробити обговорення цього питання відкритим. Провести зустріч за участі керівництва Федерації профспілок України, адвокатів та членів сімей Небесної сотні, МКІП, КМДА, громадськості, журналістів та всіх небайдужих патріотів України", - заявив міністр.



