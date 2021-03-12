Справи Майдану: Суд дозволив досудове розслідування щодо двох екс-"беркутівців"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Наразі підозрювані переховуються від органів слідства та суду, а зазначене рішення надасть право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування за їх відсутності (in absentia).
Колишні правоохоронці підозрюються у перевищенні влади та службових повноважень за попередньою змовою групою осіб спільно з іншими співробітниками полку "Беркут" та Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС України в м. Києві за пособництва "тітушок" при затриманні 23 січня 2014 року активістів громадського руху "Автомайдан" в м. Києві на вул. Щорса, а також перехресті Кріпосного провулку та вул. Михайла Грушевського, спричиненні їм тілесних ушкоджень, пошкодженні їхніх автомобілів, доставленні затриманих до районних управлінь міліції, складенні завідомо неправдивих офіційних документів – рапортів, та наданні завідомо неправдивих показань у якості свідків (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365; ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 384 КК України).
На підставі завідомо неправдивих показань "беркутівців" слідчими райуправління ГУ МВС України в м. Києві в порядку ст. 208 КПК України були затримані 9 активістів. Їм повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства. Згодом слідчими суддями Дарницького та Оболонського районних судів м. Києва до затриманих було застосовано запобіжні заходи – тримання під вартою.