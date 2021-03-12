Українців не було на борту танкера Davide B, який зазнав нападу піратів у Гвінейській затоці, - МЗС
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На борту танкера Davide B, який зазнав атаки піратів у Гвінейській затоці, не було українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко
"За інформацією судновласника, громадян України не було на борту судна Davide B, на яке напали пірати в Гвінейській затоці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки.