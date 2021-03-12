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Поки що немає мирного плану стосовно Донбасу. Росія має затвердити пропозиції, розроблені Францією та Німеччиною спільно з Україною, - Кравчук

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Поки що немає мирного плану стосовно Донбасу. Росія має затвердити пропозиції, розроблені Францією та Німеччиною спільно з Україною, - Кравчук
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що поки немає мирного плану стосовно Донбасу.

Для цього Росія має затвердити пропозиції, які розроблені за участю Франції та Німеччини і надсилаються їй. Про це Кравчук заявив в інтерв'ю "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, відповідні пропозиції були направлені в РФ для затвердження.

"План розроблено Німеччиною, Францією, доопрацьовано Україною. І зараз перебуває на вивченні в Росії. Тобто плану немає. Він є пропозицією. Щоб план був, під ним має поставити підпис Росія. Тому що війна у нас не з Францією і не з Німеччиною, а з Росією", - сказав Кравчук.

Також читайте: Кравчук про мобілізацію російських військ на окупованому Донбасі: "Будемо відповідати дзеркально"

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Теперь вы можете только хрюкать. ***** вам формулу Штанмайера через неадекватного преЗедента и всяких ДЕрмаков втюхал и ржет - Извольте выполнять взятые обязательства
  • Джура
    Тю, а кому від тих потішних "рішень" РНБО, стало холодно чи жарко? Клоунський цирк і фарс.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    коцапы во всю проводят военную подготовку, а эти бумажки составляют, которые коцапы выполнять никогда не будут...
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