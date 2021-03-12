Комісія ТЕБ та НС затвердила заходи щодо запобігання лісовим пожежам

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила заходи щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів, торф'яників і сільгоспугідь цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

На засіданні, яке проведене на виконання Плану роботи Комісії на 2021 рік, затвердженого Прем’єр-міністром України, взяли участь представники органів виконавчої влади та обласних державних адміністрацій.

Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Богдан Боруховський зазначив, що Україна, у зв’язку зі зміною клімату, опинилася серед країн, які мають великий ризик неконтрольованих масштабних пожеж в екосистемах. Саме тому протидія масовим пожежам лісів, торфовищ і сільгоспугідь повинна бути одним з першочергових питань як на порядку денному органів державної влади, так і органів місцевого самоврядування.

Він повідомив, що робота із зазначеного питання вже активно проводиться. Зокрема, найближчим часом на розгляд Кабінету Міністрів буде подано проект державної стратегії національної системи управління ландшафтними пожежами, який розроблявся за участі закордонних експертів.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін наголосив, що за інформацією Гідрометцентру пожежний період цього року розпочнеться наприкінці березня, після сходження снігового покрову. У квітні, травні та у вересні прогнозується формування тривалих періодів надзвичайно високої пожежної небезпеки в східних і південних областях, а влітку по всій території України. Більше того, він зазначив, що вже на сьогодні зафіксовано 660 випадків горіння трави та очерету на площі понад 400 га.

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На засіданні було заслухано низку доповідей та пропозицій від представників Луганської, Харківської, Житомирської облдержадміністрацій та Київської міської адміністрації.

З урахуванням обговорення Державна комісія затвердила заходи щодо запобіганнята протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільгоспугідь у літній період 2021 року.

Серед них, зокрема, низці державних органів та облдержадміністраціям доручено:

- забезпечити створення та оновлення у лісових масивах мінералізованих смуг, протипожежних розривів, пожежних водоймищ і доріг протипожежного призначення, проведення ремонту спостережних веж, очищення лісових масивів від захаращень;

- організувати перевірку стану готовності пожежних підрозділів лісокористувачів, територіальних громад, місцевої, добровільної та відомчої пожежної охорони до реагування на пожежі та загоряння;

- встановити цілодобовий моніторинг пожеж у природних екосистемах, зокрема з використанням систем дистанційного спостереження, безпілотних літальних апаратів;

- встановити контроль за дотриманням лісокористувачами, агропідприємствами, фермерами та населенням вимог пожежної безпеки;

- організувати проведення рейдів і патрулювань найбільш пожежонебезпечних лісових масивів, торф’яників, територій та обʼєктів природно-заповідного фонду;

- організувати проведення навчань (тренувань) для підвищення готовності органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми цивільного захисту до гасіння пожеж у природних екосистемах;

- заборонити розведення багать у лісових масивах і рекреаційних зонах (крім спеціально облаштованих місць і обладнаних територій зеленого відпочинку), а також випалювання стерні, сухої рослинності та сміття;

- організувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо дотримання заходів пожежної безпеки під час перебування у лісових масивах, лісосмугах, заплавах річок тощо.