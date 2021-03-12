Навального вивезли з СІЗО. Куди і навіщо - невідомо, - адвокати російського опозиціонера

Російського опозиціонера Олексія Навального відвезли із СІЗО "Кольчугино" у Володимирській області.

Про це заявив його адвокат Вадим Кобзєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру.

"Нам повідомили, що його відвезли з СІЗО. Куди саме - не повідомили", - сказав адвокат.

За його словами, немає навіть припущень, куди і навіщо могли відвезти Навального.

"ФСВП приховує і від родичів, і від адвокатів місце знаходження Олексія. Попереднього разу ми самостійно його знайшли в СІЗО Кольчугино. Зараз, мабуть, пропонується нам також шукати його самим всюди, де можливо", - повідомила "Эхо Москвы" інший адвокат опозиціонера Ольга Михайлова.

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Раніше в ООН виступили зі зверненням до Росії щодо ситуації з Навальним.

20 серпня 2020 року літак, в якому летів Навальний, екстрено приземлився в Омську через його погане самопочуття. Навального доставили в лікарню в Омську, а пізніше перевезли до Німеччини для лікування. В кінці вересня Навальний виписався з лікарні і проходив курс реабілітації в ФРН. Після повернення в РФ його затримали.

2 лютого суд скасував умовний термін Навального у справі "Ів Роше" і замінив його на реальний в колонії загального режиму, але врахував термін домашнього арешту. Після цього провідні країни Заходу, в тому числі США, Німеччина, Франція і Велика Британія, звернулися із закликом до російської влади звільнити його.