Зустріч у "нормандському форматі" планується в квітні, але все може змінитися через позицію РФ, - Кравчук
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Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що зустріч у "нормандському форматі" планується на квітень, однак через позицію РФ все може змінитися.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".
За словами Кравчука, "триває велика робота на рівні політичних радників".
"Бере участь Єрмак, Козак - радник Путіна. Вони саме вирішують це головне питання - зустріч на найвищому рівні. Планується десь на квітень. Але як воно буде насправді, сказати складно, бо передбачити позицію Росії дуже складно, вона змінюється буквально щодня", - зазначив Кравчук.