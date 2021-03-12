Зустріч у "нормандському форматі" планується в квітні, але все може змінитися через позицію РФ, - Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що зустріч у "нормандському форматі" планується на квітень, однак через позицію РФ все може змінитися.