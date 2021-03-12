Щодо померлих від коронавірусу не обов'язкові кремація або поховання в щільному пакеті. Організатори похорону часто спекулюють на стані рідних, - Ляшко

Щодо померлих від коронавірусу кремація і поховання тіла в щільному пакеті зовсім не обов'язкові.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Бачу чимало публікацій у засобах масової інформації та соцмережах про, подекуди, дикунські речі, які відбуваються під час поховань померлих від ковіду. Запевняю, що відповідно до діючих правил та рекомендацій від МОЗу щодо безпечного поводження з тілами померлих осіб з підозрою або підтвердженням коронавірусної хвороби (COVID-19) люди мають можливість попрощатися, забрати тіло та поховати рідних за звичайною процедурою, але з обов’язковим дотриманням усіх необхідних заходів безпеки", - уточнив він.

Ляшко також уточнив, що згідно з постановою МОЗ, тільки за наявності надлишкового виділення біологічних рідин з тіла померлого, його ховають в щільному пакеті, щоб уникнути інфікування збудником коронавірусної хвороби. Якщо дотримуватися всіх прописаних норм і правил при похованні і безпечному поводженні з тілами померлих, проблем не повинно виникати.

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"На жаль, у реальності маємо ситуації, коли рідні померлого мають пройти сім кіл пекла, щоб попрощатися та поховати своїх рідних. Ще раз звертаюся до усіх, хто має відношення до процесу організації поховання. Не зловживайте розгубленим станом рідних та не спекулюйте на прописаних нормах, адже там немає обмежуючих правил, що ЛИШЕ кремація померлого чи поховання ЛИШЕ у щільному пакеті!", - підкреслив Ляшко.