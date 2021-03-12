У справі щодо розстрілу євромайданівців перед Хмельницьким СБУ зникли докази: відеозаписи, фото і куля, - адвокатка Закревська

На засіданні суду у справі про розстріл активістів Євромайдану перед Хмельницьким СБУ 19.02.2014 прокурори заявили, що з матеріалів зникли відео- і фотозаписи, а також куля.

Про це розповіла адвокатка сімей Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.

"Засідання щодо розстрілу перед Хмельницьким СБУ 19.02.2014. Досліджуємо протокол огляду місця події прямо в день розстрілу до протоколу має додаватися флешносій з відеозаписом. Але відеозапису немає. Суд запитує чому? Прокурор Малашич. На жаль, зазначене кримінальне провадження тривалий час розслідувалось різними підрозділами військової прокуратури, і коли це провадження потрапило до Генеральної прокуратури, більша частина доказів, на жаль, просто зникла. Це і відео і фото записи – додатки до протоколу і кулі", - заявила Закревська.

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Нагадаємо, досудовим слідством встановлено, що 19 лютого 2014 року перед будинком УСБУ в Хмельницькій області відбувався мітинг активістів Євромайдану. За версією слідства, спецпризначенець "Альфи" Тарадай, який перебував у будівлі, з метою відбиття уявного нападу, діючи умисно, здійснив кілька пострілів з кулемета в напрямку нижньої частини дверей центрального входу. У результаті стрілянини було поранено 4 людини, одна з яких загинула.

18 грудня 2018 року Подільський районний суд Києва відмовився заарештувати колишнього начальника управління Служби безпеки України в Хмельницькій області Віктора Крайтора і обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

9 січня 2019 року суд відпустив на поруки бійця "Альфи" Тарадая, підозрюваного в розстрілі учасників протесту в Хмельницькому взимку 2014 року. Більш детально про це можна прочитати в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "СБУ покриває Віталія Тарадая - вбивцю героїв Небесної Сотні".