Татаров через суд знову хоче скасувати собі підозру, - ЦПК

Заступник глави ОП Олег Татаров знову через суд хоче скасувати пред'явлену йому підозру.

Про це в Telegram повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Це при тому, що навіть максимально одіозний суддя Бугіль минулого тижня і той відмовився це робити, зазначивши, що підозра законна. Але цього разу все інакше. Нове клопотання Татарова потрапило до судді Наталії Аббасової. Саме ця суддя напередодні нового року відправила під варту ексдепутата Максима Микитася за підозрою у викраденні людини", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК зазначають, що якщо суддя Аббасова не оголосить собі самовідвід від справи, " адже є численні сумніви в неупередженості, то можна сміливо припускати, що це умисна акція Татарова, щоб здихатися підозри через "свою" суддю і закрити справу".

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Глава ЦПК додав, що "президент країни говорить про боротьбу з корупцією, справедливості, судочинстві та реформах, і одночасно "кришує" Татарова, якому вручили підозру. А той, прикриваючись ім'ям президента, незаконним способом вирішує справу в судах".

Повний текст інтерв'ю з головою Центру протидії корупції Віталій Шабунін читайте тут.

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.