З 17:00 через негоду тимчасово обмежать в'їзд великогабаритного транспорту в Київ, - КМДА

12 березня в столиці спостерігається погіршення погодних умов: снігопад і сильний вітер, на дорогах - ожеледиця. У зв'язку з цим, з 17:00 почне діяти тимчасове обмеження в'їзду великогабаритного транспорту в Київ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, відповідне рішення прийняла постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Великогабаритний транспорт буде запускатися до міста залежно від погодних умов та ситуації на дорогах", - йдеться в повідомленні.

Просимо водіїв великогабаритного транспорту врахувати цю інформацію.

Міська влада звертається до киян із проханням за можливості залишатися вдома на період ускладнення погодних умов.

Також читайте: Негода в Києві: Кличко просить керівників підприємств і організацій столиці скоротити робочий день для співробітників

Водіїв просять не користуватися особистим авто під час снігопаду, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані.