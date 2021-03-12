ЄС продовжив на пів року санкції проти Росії за агресію в Україні

Європейський Союз ухвалив рішення про продовження терміну дії санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України. Санкції діятимуть ще шість місяців.

Про це йдеться на сайті Ради Європи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Рада Європи продовжила дію обмежень, введених проти фізичних 117 і 48 юридичних осіб, до 15 вересня 2021 року. Санкції передбачають обмеження на поїздки і заморожування активів.

Санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України вперше ввели 17 березня 2014 року.

Крім цього, до 31 липня 2021 року продовжують діяти санкції проти економічних секторів Росії, а до 23 червня 2021 року діятимуть санкції за окупацію Криму.

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