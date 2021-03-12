Хворі діти у нещодавно відкритому корпусі "ОХМАТДИТу" перебувають у критичних умовах, - Корчинська. ДОКУМЕНТ

Новий корпус НДСЛ "ОХМАТДИТ" перебуває в критичному стані через те, що уряд не виділяє кошти на його обслуговування.

Про це волонтерка і громадська діячка Оксана Корчинська повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Наша термінова допомога потрібна важкохворим дітям з усієї України з онкогематологічними захворюваннями. Нині хворі діти в новому корпусі НДСЛ "ОХМАТДИТ" перебувають у критичних умовах", - зазначає Корчинська.

За її словами, в новому корпусі Національної дитячої лікарні "ОХМАТДИТ", де пів року тому міністр охорони здоров'я і президент України відкрили нові онкогематологічні відділення, поки що 10% вологості за норми 40-50%.

"Проблема не тільки в тому , що потріскалися більшість дверей, коштовні антибактеріальні панелі в палатах, боксах для високодозової хіміотерапії. Головне - це пряма загроза життю діток з важкою онкологією! Опікунська волонтерська рада отримала пояснення від компанії генерального підрядника. Вчора черговий раз була нарада всіх служб лікарні , державного підприємства, генерального підрядника та представника СБУ , який прикомандирований до лікарні. Поки ми не побачили вирішення термінових проблем. Відповідальність всі перекладають один на одного...", - зазначила Корчинська.

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Вона наголосила, що Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів і Міністерство охорони здоров'я не виділили гроші НДСЛ "ОХМАТДИТ" на обслуговування всіх надскладних систем нового корпусу, зокрема на оплату електроенергії та комунальні платежі новобудови.

"Виділені гроші тільки на закупівлю витратних матеріалів, чекаємо тендерів щодо закупівлі фільтрів, які потрібно замінювати кожного місяця. Досі МОЗом не підписані нові штати для роботи відділень в новому корпусі. Медики всієї лікарні з нового року не отримують ковідні доплати, хоча в лікарні лікуються важкохворі діти, в тому числі з ковід. Кілька інженерів у штаті лікарні не можуть підтримувати системи вартістю понад 2 мільярди гривень!

Фактично якщо зараз не втрутиться Кабінет Міністрів України, потрібно закривати новий корпус і переводити хворих дітей, в тому числі після трансплантацій кісткового мозку, в старий корпус, який теж давно потребує ремонту", - зазначила Корчинська.

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