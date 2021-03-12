У Вінниці через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 вводять обмеження "червоної" зони, - міськрада. ДОКУМЕНТ
Про це повідомляє пресслужба Вінницької міської ради, передає Цензор.НЕТ.
"Через стрімке поширення захворюваності на COVID-19 ... у Вінниці вводяться карантинні обмеження "червоного" рівня щодо заборони проведення будь-яких масових заходів та роботи спортивних закладів і закладів культури", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, у місті буде заборонено проводити масові культурні та розважальні заходи, а також не дозволена робота спортивних закладів.
Додаткові карантинні обмеження починають діяти з суботи, 13 березня.
Зазначимо, в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на зони. У "червоній" зоні діють найжорсткіші обмеження, "помаранчева" - зона ризику, "жовта" - загальні обмеження, а "зелена" дозволяє пом'якшити карантин.