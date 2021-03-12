Зустріч Зеленського і Путіна "сам на сам" може принести необхідні результати, - Кравчук

Українська влада повинна продовжувати зустрічатися і вести переговори щодо врегулювання на Донбасі з представниками Росії, оскільки це дозволить дізнатися їхню реальну позицію в питаннях, що стосуються територіальної цілісності і незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Відповідаючи на питання журналістів, про ініціативу президента Володимира Зеленського про проведення особистих зустрічей з лідерами країн "нормандського формату" в разі неможливості проведення спільного саміту, Кравчук сказав: "Є різні думки щодо цього. Мовляв, із Росією нема про що говорити. Я вважаю, що коли йдеться про такі питання, як війна, життя і мир, життя і смерть, коли йдеться про Україну, коли йдеться про суверенітет і територіальну цілісність і незалежність України, треба обов'язково зустрічатися і домовлятися. Принаймні, стане зрозумілою позиція того, з ким ти зустрічаєшся", - зазначив Кравчук.

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Кравчук наголосив, що в разі оприлюднення реальної позиції РФ будь-які маніпуляції з цього питання відійдуть на задній план.

"Головне - досягти мети", - зазначив перший президент України.

Він додав, що зустріч президентів України та РФ - Володимира Зеленського й Володимира Путіна - у форматі "віч-на-віч" може дати необхідні результати.

"Це цілком можливо. Питання, формат, тема зустрічі - все це мають готувати міністри закордонних справ, спеціальні люди, які завжди готують зустрічі президентів. Якщо таку зустріч буде підготовлено, й Путін погодиться, а Зеленський погодиться з порядком денним, то зустріч має відбутися", - резюмував Кравчук.