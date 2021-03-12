Продаж вугілля з ОРДЛО і канали Медведчука пов'язані через екссоратника Клименка - Скулімовського, - ЗМІ

Компанія "Донське вугілля", що здійснює продаж у РФ вугілля, незаконно добутого в ОРДЛО, пов'язана з екссоратником нардепа ОПЗЖ Андрія Кисельова Русланом Скулімовським.

Про це йдеться в розслідуванні видання "ІНФОПОСТ", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що незважаючи на гучний скандал і наполегливі прохання секретар РНБО Данілов так і не озвучив, яким саме чином "Донське вугілля" пов'язане з Медведчуком.

"Вчора в моє розпорядження надійшли зведені дані ФМС РФ з експорту антрациту з України. У числі інших, раніше відомих постачальників з окупованих територій, в 2020-му році з'явилося ТОВ "ТД "Донське вугілля". На мій подив, всі 141 запис мають одну важливу закономірність. Експедитором вантажу незмінно значиться АНО ЦЕЛР, яке пов'язується з Курченком. Одержувач - GMG GRAND MINERAL GROUP. Ось тут починається найцікавіше. На сторінці в LinkedIn керівником GMG Grand Mineral Group A.Ş. вказано Скулімовський Руслан Леонідович - колишній помічник депутата від партії "Опозиційний Блок" Кисельова Андрія Миколайовича. Руслан Скулімовський відомий тим, що входив у команду "гаманця Януковича" - Олександра Клименка. Пізніше, як пишуть ЗМІ, Скулімовський став "смотрящим" від Кисельова на каналі ZiK", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що "Донське вугілля" в 2020-му році здійснило 141 поставку вугілля марки антрацит загальною вагою в 52010.5 тонн на 199.137.313 рублів. Середня вартість - 3820 рублів за тонну.

"Контрактодержателем і відправником всіх поставок значиться ТОВ "ТД "Донське вугілля". Експедитор - АНО ЦЕЛР. Вугілля було поставлено в порт Ростов, завантажене на корабель / кораблі і поплило далі. Кінцевий покупець поки не відомий, але незабаром ми це дізнаємося. Зробити це не становитиме великих труднощів, бо контракти GMG GRAND MINERAL GROUP Скулімовського скоро з'являться на брокерських платформах - це питання часу. На даний момент залишається нез'ясованим питання - як ТОВ "ТД "Донське вугілля" проводить поставки антрациту на Новочеркаську ГРЕС - вони не значаться в базі ФТС. Таким чином питання про те, як ТОВ "Торговий Дім "Донське вугілля" пов'язане з фінансуванням телеканалів Медведчука, можна вважати закритим", - йдеться в розслідуванні.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції на телеканали 112, ZIK і NewsOne і їхнього власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука.