Присутність США посилить "нормандський формат". Росія ніколи не слухає тих, кого не боїться, - Кравчук

Присутність представника Сполучених Штатів на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" або навіть повноцінне включення США в цей формат, зможе змусити Росію рахуватися з інтересами інших сторін.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія має таку вдачу. Вона ніколи не слухає тих, кого вона не боїться. А єдина країна у світі, з якою вона рахуватиметься, і Байден (президент США Джозеф Байден, – ред.) сказав, що він не дозволить більше Росії порушувати норми міжнародного права щодо України, нехтуючи її суверенітетом, територіальною цілісністю і незалежністю. Отже, присутність там (на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", - ред.) Сполучених Штатів Америки могла б дати "нормандському формату" більше впливу та сили", - зазначив Кравчук.

Він наголосив, що на зустрічі обов'язково має бути офіційний представник США, незалежно від того, буде це президент країни Джо Байден, віцепрезидент, держсекретар або хто-небудь інший.

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